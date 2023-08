A8: Polizei stellt während Kontrolle illegalen Aufenthalt fest

Die Günzburger Verkehrspolizisten fordern zwei albanische Staatsangehörige auf, Deutschland umgehend zu verlassen.

Im Zuge einer verdachtsunabhängigen Kontrolle eines albanischen Autos auf der A8 bei Günzburg haben Beamte der Verkehrspolizei Günzburg, am Freitag in den frühen Morgenstunden gleich zwei Personen festgestellt, die sich illegal in Deutschland aufhielten. Diese reisten vor geraumer Zeit legal als Touristen nach Deutschland ein, hielten sich dann aber hier länger als erlaubt auf, ohne einen Aufenthaltstitel (Visum) zu besitzen. Die beiden 27- und 34-jährigen albanischen Staatsangehörigen wurden dann auch nach der Anzeigenaufnahme aufgefordert, das Bundesgebiet umgehend zu verlassen. Bei dem 34-Jährigen stellte die Polizei während der fahndungsmäßigen Überprüfung zudem fest, dass gegen den Mann eine Aufenthaltsermittlung bestand. Das zuständige Amt wurde durch die Verkehrspolizisten nach der Kontrolle über den albanischen Wohnort in Kenntnis gesetzt. (AZ)