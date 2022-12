Günzburg

Ab Freitag fließt in Günzburg auf der B16 wieder der Verkehr

Ab Freitag, 2. Dezember, ist nach zehnmonatiger Sperrung auf der B16 in Günzburg die neue Brücke über die Bahn befahrbar. Sie hat nun drei Fahrspuren.

Plus Nach zehn Monaten Sperrung ist die neue Brücke über die Bahn ab Freitagvormittag befahrbar. Ein neuer Kreisel und ein Bypass werden den Verkehr sicherer machen.

Von Bernhard Weizenegger

Die Bürgerinnen und Bürger von Günzburg haben in den vergangenen zwei Jahren viel Geduld beweisen müssen. Nach der Dauerbaustelle in der Ulmer Straße war seit Mitte Januar die verkehrsreiche B16 unterbrochen. Die Brücke über die Bahnstrecke Ulm-Augsburg musste ersetzt werden. Gleichzeitig wurde zwischen Bahn und Donaubrücke auf Höhe Kläranlage ein Kreisverkehr errichtet, der das künftige neue Stadtviertel am Auweg erschließt. Und noch eine Baumaßnahme wird den Verkehr künftig flüssiger und sicherer machen.

