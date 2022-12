Abgestelltes Auto in Günzburg angefahren und geflüchtet

Wie ärgerlich, wenn das geparkte Fahrzeug nach dem Einkauf beschädigt ist und niemand bekennt sich zum Schaden. So ist das erneut in Günzburg passiert.

In dem Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr wurde am Mittwoch in Günzburg auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Augsburger Straße ein dort geparkter grauer Opel Meriva angefahren und beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Opel entstand ein Sachschaden von ungefähr 1500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)