Abschied von Günzburgs Schausteller-Urgestein Anton Fritz

Er zählte schon fast zum Inventar des Günzburger Volksfestes: Anton Fritz verkaufte seit mehr als einem halben Jahrhundert Süßigkeiten. Er verstarb mit 88 Jahren.

Wohl kaum jemand war so regelmäßig Teil des Günzburger Volksfestes und brachte so viele Kinderaugen zum Leuchten, wie er – Schausteller-Urgestein Anton Fritz. Kenner des Günzburger Volksfestes werden es in wenigen Tagen beim Betreten des Festplatzes sofort merken: Tonis Leckerland ist nicht mehr da. Der Inhaber des begehrten Süßwarenstandes, Anton Fritz, oder besser gesagt "da Fritza Done", wie er liebevoll von den älteren Günzburgern häufig genannt wurde, erlag am 21. Juli im Alter von 88 Jahren einer kurzen schweren Krankheit.

Seit 54 Jahren gehörten Tonis Leckerland, die so bezeichneten Eis- und Süßwarenverkaufswägen am Haupteingang des Festplatzes zu den Fixpunkten auf der Günzburger " Wiesn". Für viele war der Süßwarenstand nach dem Volksfestbesuch die letzte Bastion, um den Nachhauseweg mit einer Tüte gebratener Mandeln zu versüßen.

Ein Leben zwischen Rummel und Wohnwagen begeisterte Anton Fritz

Zur Schaustellerei kam der, aus dem heutigen Jettinger Ortsteil Ried stammende "Fritza Done" eher durch Zufall. Nach dem Umzug seiner Eltern nach Günzburg, absolvierte er bei der Autowerkstatt Schmiedbauer & Schäfer eine Lehre zum Automechaniker. Dem umtriebigen Gesellen wurde die Arbeit schnell zu eintönig und so kam ihm das Angebot eines Brauereibesitzers, nebenberuflich als Festzeltmeister im Saarland zu fungieren, gerade recht. Den bodenständigen Schwaben begeisterte das Leben zwischen Rummelplatz und Wohnwagen, jedoch plagte ihn mit fortschreitender Zeit immer mehr das Heimweh nach der Donaustadt.

Zurück in Günzburg fand Fritz eine neue Hauptbeschäftigung als Lastwagen-Fahrer bei der Recyclingfirma Gröger. Er investierte den Großteil seines Einkommens in attraktive Verkaufswägen und bewarb sich auf vielen Festen und Märkten der Region um einen Standplatz. Zunächst spezialisierte er sich auf Süßwaren, Softeis und Folienballone und bekam Stammplätze auf dem Günzburger Volksfest und dem Leipheimer Kinderfest. Auf sämtlichen Jahrmärkten und Dorffesten der Region versorgte Fritz ebenso Kinder wie Erwachsene mit vielen Süßigkeiten und Softeis. Um auch auf Weihnachtsmärkten präsent zu sein, investierte er sogar in einen Imbisswagen.

In Zeiten der Corona-Pandemie traf der hochbetagte Senior eine Entscheidung. Er verkaufte alle seine Verkaufswagen – und damit sein Lebenswerk, da er wegen seines hohen Alters keine anderen Möglichkeiten sah. Beim Günzburger Volksfest im Jahr 2015 wurde Anton Fritz für seine 50. Teilnahme als Schausteller von der Stadt Günzburg geehrt. Im Jahr 2019 standen seine Fahrzeuge ein letztes Mal auf dem Festplatz beim Auweg. Tonis Leckerland wird fehlen, auch wenn sein Stammplatz nun von der Stadt Günzburg anderweitig an Mitbewerber vergeben wird.

Die Beisetzung findet am Mittwoch, 3. August um 11 Uhr in der Aussegnungshalle auf dem Günzburger Friedhof statt. (AZ)