Abschiedsfest für einen „supersympathischen“ Menschen

Plus Der evangelische Dekanatsjugendreferent Marcus Schirmer verlässt nach elf Jahren seinen Arbeitsplatz in Günzburg. Was er bewegt hat. Was ihn bewegt hat.

Von Sandra Kraus

Nach elf Jahren verabschiedete sich Diakon Marcus Schirmer als Dekanatsjugendreferent aus der evangelischen Jugendarbeit der Region Günzburg. 2012 war Schirmer in ein quasi leeres Büro im Gemeindehaus Günzburg in der Augsburger Straße eingezogen, am Sonntag präsentierte er in seinem Abschiedsgottesdienst einige Fundstücke, die beim Ausräumen wieder auftauchten. In Augsburg wird Schirmer am 2. Oktober beim evangelisch-lutherischen Kirchengemeindeamt anfangen.

Es ist ein selbst gewählter Abschied von der evangelischen Jugend und dem Dekanat nach dem Motto „Wenn es am schönsten ist, soll man gehen“. Wie beliebt der 48-Jährige war, lässt sich an der großen Zahl junger Menschen ablesen, die bei bestem Spätsommerwetter zum Gottesdienst in die Auferstehungskirche gekommen waren und Schirmer ein emotionales Abschiedsfest boten. Sie bedankten sich mit Worten, Taten und vielen Bildern für „elf wundervolle, verrückte, spaßige, abwechslungsreiche, interessante, tiefsinnige und geniale Jahre“.

