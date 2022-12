Abstimmen über den schönsten Weihnachtsbaum in Günzburg

Die Günzburger Zeitung sucht die schönsten privaten Weihnachtsbäume im nördlichen Landkreis Günzburg. Wer am Ende die meisten Stimmen hat, gewinnt etwas.

Weihnachten steht vor der Tür, das Fest wird im Kreis der Familie gefeiert und, wer es noch nicht gemacht hat, der Weihnachtsbaum geschmückt. Und mit einem Bild des "fertigen" Baums können Sie etwas gewinnen.

Schicken Sie uns per Mail ein Bild Ihres geschmückten Weihnachtsbaums mit dem Kennwort "Weihnachtsbaum" an unsere Redaktionsadresse redaktion@guenzburger-zeitung.de. Teilen Sie uns Ihren Wohnort und Ihre Telefonnummer mit und schreiben Sie gerne ein oder zwei Sätze zu Ihrem Weihnachtsbaum: Wann haben Sie ihn aufgestellt? Wird er jedes Jahr gleich geschmückt? Wer hat alles beim Schmücken geholfen? Ist Ihr Weihnachtsbaum traditionell mit Kugeln und Lametta, bunt blinkend nach US-amerikanischem Vorbild oder mit Familienerbstücken an den Zweigen oder witzigen modernen Ornamenten verziert? Wir sind gespannt auf die Fotos, einige haben unsere Redaktion bereits erreicht. Wir veröffentlichen die eingesandten Weihnachtsbaum-Bilder auf unserer Internetseite unter augsburger-allgemeine.de/guenzburg/bilder/. Dort können Sie abstimmen, welcher Baum der schönste im nördlichen Landkreis Günzburg ist. Die Abstimmung startet am Montag, 26. Dezember, um 12 Uhr und endet am Dienstag, 3. Januar, um 10 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburgerallgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355.

Der Weihnachtsbaum mit den meisten Stimmen erhält einen von der Brennerei Schenk aus Emmenthal zur Verfügung gestellten Kakao-mit-Nuss-Likör. Auch die Plätze zwei und drei gehen bei unserem Voting nicht leer aus: Für sie gibt es eine süße Kleinigkeit in Form von Pralinen. Die Sieger werden von unserer Redaktion benachrichtigt und können ihren Gewinn in den Räumlichkeiten der Redaktion der Günzburger Zeitung abholen. Viel Spaß beim Schmücken, Abstimmen und natürlich: frohe Weihnachten.