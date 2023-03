Günzburg

Action kommt nach Günzburg: Bleiben die Filialen in Burgau und Krumbach?

In den Räumen der ehemaligen Filiale von Herrmann Schuhe und Mode eröffnet am Samstag der Discounter Action.

Plus Nachdem die Filiale von Herrmann Schuhe und Mode in Günzburg geschlossen hatte, gibt es jetzt einen Nachmieter. Es ist nicht der erste Action-Discounter im Landkreis.

Burgau und Krumbach hatten es Günzburg voraus und auch in den Städten in den Nachbarlandkreisen wie Dillingen und Neu-Ulm gibt es sie bereits: eine Action-Filiale. Bei Action handelt es sich um einen Billiganbieter, genauer gesagt einen Non-Food-Discounter. Das heißt, dort kann man zwar alles Mögliche für den Heimwerkerbedarf bekommen, ebenso wie Haushaltswaren, Mode und Heimtextilien, allerdings keine Lebensmittel. Action ist laut eigenen Angaben einer der am schnellsten wachsende Non-Food-Discounter in Europa. Jede Woche sollen demnach mehr als elf Millionen Kunden in den rund 2000 Geschäften einkaufen. Action betreibt mittlerweile über 480 Filialen in Deutschland, wie die Pressestelle auf Nachfrage mitteilt. Mit der Eröffnung in Günzburg wolle das Unternehmen seinen Expansionskurs fortsetzen. "Unser Ziel ist es, im gesamten Bundesgebiet weitere attraktive Standorte zu erschließen."

