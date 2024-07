ADAC checkt kostenlos Autos in Günzburg

Die Familie ist voller Vorfreude auf dem Weg in den Sommerurlaub, da passiert es: eine Fahrzeugpanne, nichts geht mehr. Im schlimmsten Fall muss sogar der Abschleppdienst gerufen werden. Um solche Szenarien zu verhindern, bietet der ADAC Südbayern seinen mobilen Prüfdienst an, der kommende Woche am Mittwoch und Donnerstag Halt in Günzburg macht.

Egal, ob ADAC-Mitglied oder nicht – der Mobile Prüfdienst des ADAC Südbayern bietet allen Autofahrern die Möglichkeit, wichtige Funktionen ihres Fahrzeugs kostenlos untersuchen zu lassen. „Unser Truck mit modernster Prüftechnik tourt durch ganz Südbayern und gilt als unabhängige und kompetente Anlaufstelle, mit der wir einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten“, betont Thomas Schwarz, Leiter des Mobilen Prüfdiensts des ADAC Südbayern.

Die Zugmaschine des Mobilen Prüfdienstes, ein Euro 6 Lastwagen von über elf Metern Länge, besitzt einen integrierten Container, der mithilfe von vier Hydraulikfüßen heruntergelassen und seitlich sowie nach oben ausgefahren werden kann. Ausgestattet ist der Container mit einem Bremsen- und einem Stoßdämpferprüfstand sowie einer vollwertigen Scherenhebebühne. Dadurch kann der Techniker an Ort und Stelle Bremsen, Stoßdämpfer, Reifen auf Beschädigungen und den Unterboden auf Mängel kontrollieren.

Frühzeitiges Aufdecken von Mängeln kann Pannen verhindern

Auf dem Prüfstand des ADAC kommen oftmals teils gravierende Mängel zum Vorschein: Dazu gehören vor allem verschmierte Bremsbeläge, hängende Bremskolben oder angerostete Bremsscheiben. Ebenso sind defekte Stoßdämpfer oder Federbeine weit häufiger Ursache für einen Unfall als vielfach angenommen, da dadurch die Reifen auf unebener, welliger Fahrbahn kurzzeitig den Bodenkontakt verlieren. Die Folge: Der Wagen bricht beim Bremsen oder Kurvenfahren aus und wird instabil. „Deshalb sind regelmäßige Fahrzeugchecks das A und O“, weiß Schwarz. Nach den Messungen erhält der Autofahrer ein Protokoll, das den Zustand der getesteten Funktionen bescheinigt. „Dieses kostenlose Angebot sollten sich Autofahrer nicht entgehen lassen, denn das frühzeitige Aufdecken von Mängeln vermindert Pannenrisiken.“

Der Mobile ADAC Prüfdienst macht in Günzburg beim V-Markt, Kimmerle-Ring 4, Station am Mittwoch, 24. Juli, und am Donnerstag, 25. Juli. Prüfzeiten sind jeweils von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Die Prüfzeit pro Fahrzeug beträgt etwa acht Minuten. Kurzfristige Terminänderungen sind möglich: Interessierte sollten sich vorab informieren unter www.adac-pruefzentrum-muenchen.de/mobiler-pruefdienst oder telefonisch unter der Nummer 08951/95177 (Mo-Fr von 8-18 Uhr). (AZ)