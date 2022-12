Adventsfenster: Bunte Bäume und Sterne aus dem Kinderhaus Hagenweide

Mädchen und Buben des Kinderhauses Hagenweide haben zum vierten Advent fleißig gebastelt. Ihre Arbeiten schmücken nun ein Schaufenster der Günzburger Zeitung.

Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier – dann steht das Christkind vor der Tür. Die Adventszeit vergeht aus Erfahrung wie im Flug. Die Vorfreude der Kinder auf Weihnachten wird immer größer, je näher der 24. Dezember rückt. Damit auch die Erwachsenen einen Moment verweilen und im Trubel innehalten können, hat die Günzburger Zeitung ein Schaufenster am Wätteplatz freigeräumt. Jede Woche stellen wir dort die Gestaltung eines Kindergartens vor, die auf Weihnachten einstimmen soll.

Mit Fingerfarben verzierten schon die Kleinsten grüne Tannenbäume mit bunten Punkten. Foto: Bernhard Weizenegger

Den Anfang gemacht haben sechs Kinder des kirchlichen Kindergartens St. Martin in Günzburg. Sie haben zum ersten Advent eine Kerze aus Papierschnipseln gebastelt. Für das zweite Adventswochenende gestalteten die fleißigen Vorschulkinder des Kindergartens im Kinderhaus St. Raphael in Rettenbach einen Weihnachtsbaum aus Tonpapier. Zum dritten Advent falteten und klebten Mädchen und Buben des Kindergartens Storchennest aus Ichenhausen schöne Engel und Sterne aus Transparentpapier. Und nun schmücken kleine Kunstwerke der Kinder aus dem Kinderhaus Hagenweide in Günzbug zum letzten Mal vor Weihnachten das Fenster der GZ.

Die weihnachtliche Vorfreude treibt die Kinder um

Viele in kleine Farbtöpfchen getunkte Finger haben die grünen Tannenbäume aus Tonpapier in bunte Christbäume verwandelt. Durch die farbigen Fenster der Häuser schimmert das Licht, bekrönt von silbernen Sternen am Himmel. So präsentiert sich das Adventsfenster seit Freitagabend. Die Mädchen und Buben aller Gruppen aus dem Kinderhaus Hagenweide haben ihre Kreativität eingebracht und kleine Kunstwerke gebastelt, um den Passanten etwas von der weihnachtlichen Vorfreude zu geben, die die Kinder seit Anfang Dezember umtreibt. Nur noch eine Woche, dann kommt das Christkind. Die Kleinen können es kaum mehr erwarten, ganz aufgeregt erzählen sie, was sie alles gebastelt haben.

So stressig die Zeit für die Eltern ist, so spannend ist sie auch für das Team im Kinderhaus Hagenweide. 19 Kolleginnen und ein Kinderpfleger kümmern sich um insgesamt 115 Mädchen und Buben. Angefangen von den zwei Krippengruppen mit je 15 Kindern, drei Kindergartengruppen mit je 25 bis zur Hortgruppe mit zehn Kindern. Erzieherin Martina Porkert arbeitet seit 2003 in der städtischen Einrichtung. Sie ist ganz begeistert von der Arbeit ihres männlichen Kollegen. "Es ist wirklich gut, wenn die Kinder auch einen Mann als Betreuungsperson haben. Das merkt man positiv an der Gruppendynamik, vor allem die Buben haben viel Spaß beim Fußballspiel oder in der Holzwerkstatt. Wir bräuchten mehr Männer in den Kindergärten", sagt die erfahrene Erzieherin.

Kleine Kunstwerke von Mädchen und Buben des Kinderhauses Hagenweide in Günzburg schmücken das Adventsfenster der Günzburger Zeitung. Foto: Bernhard Weizenegger

Geschenk des Oberbürgermeisters als Adventsüberraschung

Im teiloffenen Konzept der Einrichtung haben die Kinder die Möglichkeit, gruppenübergreifende Aktivitäten wahrzunehmen. Kommunikationspunkte gibt es auch im Flur mit verschiedenen Angeboten. Dort sind auch sogenannte Themenbretter aufgebaut, an denen Buben und Mädchen Baustelle mit Kinetik-Sand spielen. Alternativ gibt es das Thema Bauernhof und Wildtiere. Mit weiteren Spielangeboten für diese Bereiche überraschte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig alle mit einem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk.