Adventskonzert der Musikschule: Beschwingt, berührend und atemberaubend schnell

Plus 14 Ensembles und 140 Mitwirkende der Musikschule beweisen ein hohes Niveau. Das Publikum erlebt die ganze Bandbreite des musikalischen Angebots und viel Leidenschaft.

Einen genussvollen zweiten Adventssonntag bereitete die Städtische Musikschule Günzburg den knapp 800 Besuchern des Adventskonzerts. Die Veranstaltung, erklärte Schulleiter Jürgen Gleixner, war auch der Abschluss des Jubiläumsjahres, denn inzwischen kann die Günzburger Institution Musikschule auf eine 40-jährige Geschichte zurückblicken. Doch das hoch motivierte Lehrerkollegium und seine zahlreichen Schüler und Schülerinnen hielten sich nicht mit ausschweifenden Rückblicken auf, sondern konzentrierten sich auf ihre Leidenschaft, die Musik.