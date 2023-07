Aggressive Ladendiebin schlägt in Günzburg Verkäuferinnen

Wegen fünf Euro teuren Ohrringen erhält eine Ladendiebin in Günzburg ein Ermittlungsverfahren. Aber nicht nur wegen des Diebstahls.

Am frühen gestrigen Nachmittag betrat eine 42-Jährige einen Supermarkt in der Maria-Theresia-Straße. Dort nahm sie Ohrringe im Wert von fünf Euro aus dem Regal, steckte diese an und wollte den Laden verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Eine aufmerksame Verkäuferin, die den Diebstahl beobachten konnte, sprach die Frau an.

Die Ladendiebin gab die Ohrringe zwar zunächst zurück, wurde dann jedoch aggressiv und fing an, um sich zu schlagen. Dabei kratzte sie zwei Mitarbeiterinnen. Anschließend wollte die Frau flüchten, was ihr jedoch nicht gelang. Die Polizei leitete gegen die 42-Jährige ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Körperverletzung ein. (AZ)