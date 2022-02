Aggressiver Geschäftsmann geht auf Mieter in Günzburger Stadtteil los

Plus Bedrohung, Körperverletzung, Beleidigung: Ein vorbestrafter Mann muss sich vor dem Günzburger Gericht verantworten. Warum er erneut mit einer Bewährungsstrafe davonkommt.

Die Szenen auf dem Smartphone einer Zeugin waren mehr als deutlich: Sie zeigten die lautstarke und gewalttätige Auseinandersetzung zwischen einem 49-Jährigen und dem Mieter eines Hauses in einem Günzburger Stadtteil. Der aggressive Mann schlug zu und drohte seinem Landsmann mit dem Tod. Für diese völlig überzogene Attacke bekam der angeklagte Finanzberater die juristische Quittung.