36-Jähriger soll auf Privatgrundstück uriniert und seine Nachbarin bedroht haben

In Günzburg ist es am Sonntag zu zwei Störfällen mit einem Nachbarn gekommen. Laut Polizeibericht soll sich ein 36-Jähriger am Sonntagmorgen auf ein benachbartes Privatgrundstück begeben haben, indem er über eine Mauer geklettert ist. Dies habe eine Bewohnerin des Grundstücks bemerkt, woraufhin sie den Mann ansprach. Dieser habe vorgegeben, auf dem Grundstück etwas zu suchen, weshalb ihm die Bewohnerin zunächst dabei geholfen haben soll.

Aggressives Verhalten: 36-Jähriger wird in Günzburg in Gewahrsam genommen

Laut den Beamten habe der Mann schließlich ungefragt in den Garten uriniert und sich aufdringlich verhalten. Als ihn die Bewohnerin daraufhin des Gartens verwies, entfernte er sich. Nachdem die Frau den Sachverhalt bei der Günzburger Polizei zur Anzeige gebracht hatte, soll der Mann später am Tag erneut bei ihr erschienen sein. Nach Angaben der Polizei verhielt er sich aggressiv und bedrohte seine Nachbarin. Die Beamten führen das Verhalten auf einen vorangegangenen Drogenkonsum zurück. Sie nahmen den 36-Jährigen in Gewahrsam, bis er sich wieder beruhigte. Sie ermitteln jetzt wegen Hausfriedensbruch und Bedrohung. (AZ)