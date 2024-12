Aktion: Tierische Weihnachtspaten gesucht

Der Advent ist die Zeit der Nächstenliebe und des Gebens. In Vorbereitung auf Weihnachten stellt sich oft die Frage, welches Geschenk denn das Passende für die Liebsten sein könnte. So hatte das Tierheim Günzburg die Idee, dieses Jahr eine Weihnachtspaten-Aktion ins Leben zu rufen. Was bedeutet das genau? Gegen eine Spende kann man tierischer Weihnachtspate werden. Dabei erhält man nicht nur eine Urkunde für sich selbst oder zum Verschenken, sondern tut etwas zum Wohl der Tiere.

Genauere Informationen gibt es auf der Homepage www.tierheim-guenzburg.de oder direkt unter weihnachtspaten@tierheimguenzburg.de. Die Weihnachtspaten-Urkunden können auch direkt im Tierheim zu den Öffnungszeiten erworben werden. (AZ)