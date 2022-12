Alfred Sauter gibt Vorsitz im Günzburger Maßregelvollzugsbeirat ab

Plus Der Landtag wählt am Dienstag die Nachfolge. Das Vorschlagsrecht liegt bei der CSU, die den seit März 2021 fraktionslosen Abgeordneten nicht überall los wird.

Der fraktionslose Landtagsabgeordnete Alfred Sauter wird einen weiteren Posten los. An diesem Dienstag wählt der Landtag einen neuen Vorsitzenden des Maßregelvollzugsbeirats für das Bezirkskrankenhaus (BKH) Günzburg (Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie). Sauter hat im April 2018 den Posten von Hans Reichhart übernommen, der einen Monat zuvor zum Finanzstaatssekretär ernannt worden war.