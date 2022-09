Alkoholisierten Autofahrer bei Kontrolle in Günzburg erwischt

Die Polizei in Günzburg hat einen angetrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Ihn erwartet ein Bußgeld.

Ernüchternd endete die Fahrt eines 25-jährigen Autofahrers, der in der Wilhelm-Maybach-Straße in Günzburg in eine Verkehrskontrolle geriet. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg stellte fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Laut Polizeiangaben ergab die Überprüfung einen Wert von über 0,5 Promille. Es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, bei dem der Mann nun mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen muss. (AZ)