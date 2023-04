Alkoholisierten Autofahrer juckt rote Ampel in Günzburg nicht

Einer Polizeistreife fällt die Missachtung auf. Sie kontrollieren daraufhin das Auto und nehmen starken Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahr.

Einer Polizeistreife fiel am Ostermontag um 3.40 Uhr auf, dass ein Autofahrer in der Ulmer Straße in Günzburg das Rotlicht einer Ampel missachtete. Nachdem das Auto für die Beanstandung der Verkehrsordnungswidrigkeit angehalten worden war, nahmen die Polizisten aus dem Fahrzeuginneren starken Alkoholgeruch wahr. Der beim Autofahrer veranlasste Atemalkoholtest ergab, dass er erheblich alkoholisiert war. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)