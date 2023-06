Günzburg

18:00 Uhr

Allgaier aus Neu-Ulm hat bald auch in Günzburg einen Standort

Plus Ein Investor errichtete für 60 Millionen Euro eine riesige Immobilie nahe der A8. Das Neu-Ulmer Logistikunternehmen Allgaier spricht von bis zu 250 Arbeitsplätzen.

60 Millionen Euro - das ist die Summe, die von der Habacker Holding aus Düsseldorf in die moderne Logistikimmobilie im Günzburger Gewerbegebiet Deffingen Süd investiert wurde. Die grüne Halle ist von der Autobahn aus deutlich sichtbar - kein Wunder, bei einer Länge von 500 Metern, einer Breite von 100 Metern und einer Höhe von 14 Metern. Am Mittwoch war das Richtfest, bei dem neben dem Investor und der Stadt Günzburg auch der künftige Mieter der Immobilie über den Standort sprach. Die Allgaier GmbH mit Hauptsitz in Neu-Ulm.

Frank Bolz ist der Geschäftsführer des 1978 gegründeten Familienunternehmens, welches ein Umsatzvolumen von 80 Millionen Euro aufweist. „Der neue Standort in Günzburg ist nicht nur für unsere Bestandskunden attraktiv. Wir haben darüber hinaus neue Kunden gewinnen können, deren Projekte wir in der neuen Logistikanlage effizient und in hoher Qualität umsetzen.“ Allgaier plant, am Standort Günzburg mit bis zu 250 Mitarbeitenden hauptsächlich Lagerhaltung, Warenumschlag und andere Logistik-Services vorwiegend für die Firmen der Automotive-Industrie, des Maschinenbaus und weiterer Branchen der Wirtschaftsregion in Schwaben und Baden-Württemberg zu übernehmen. "Die Grenze der Kapazität in Elchingen ist erreicht", sagte Bolz am Rande des Richtfestes gegenüber unserer Redaktion. Einige Mitarbeiter werden nach Günzburg wechseln, wie viele das sind, könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Auf den Hauptsitz in Neu-Ulm werde die Niederlassung in Günzburg laut dem Geschäftsführer keine Auswirkungen haben. Neben Günzburg und Neu-Ulm befinden sich noch weitere Standorte in Elchingen, Friedrichshafen, Velbert und Katy Wroclawskie in Polen.

