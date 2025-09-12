ALOHA TRI Mondseeland in Österreich

Der ALOHA TRI Mondseeland ist das Highlight der Österreichischen Triathlon-Szene und weit über die Grenzen hinaus bekannt. Hier treffen sich Einsteiger und erfahrene Athleten zu einem Wettkampf in einer der schönsten Gegenden Österreichs. Die Radrunde führt die Teilnehmer auf der Mitteldistanz rund um den Mondsee und Attersee. Neben der Mitteldistanz (1900 Meter Schwimmen, 88 Kilometer Rad und 21 Kilometer Laufen) sowie der Kurzdistanz (1500 Meter Schwimmen, 37 Kilometer Rad und 10 Kilometer Laufen) konnten die Athleten auch auf der Sprintdistanz starten. Auf den verschiedenen Distanzen wurden noch Wettbewerbe im AquaBike und BikeRun angeboten.

Mit dabei waren 15 Athleten der SG Reisensburg-Leinheim mit sechs Einzelstarter und drei Staffeln. Von den Einzelstartern der SG auf der Mitteldistanz erreichte Jennifer Stark als erste die Ziellinie in 5:28:18 Stunden auf Platz 11, gefolgt von Bernd Schindler in 5:46:26 Stunden auf Platz 26 und Bernhard Mayer in 5:48:53 Stunden auf Platz 9 in ihren Altersklassen. Die BMC Staffel (Christina Häußler, Bernd Hummler und Michael Wiedmann) der SG erreichte das Ziel in 5:00:15 Stunden und sicherte sich damit den 3. Platz bei den Mixed Teams. Die Staffel SG Power (Doris Jambor, Günther Theer und Heiko Grathwohl) belegten hier mit einer Zeit von 5:33:59 den 6. Platz. Bei den Männer-Staffeln belegte das Team Bürofeen der SG (Milan Strmecki, Ferenc Gögh und Josef Negele) in einer Zeit von 5:35:45 den 6. Rang. Beim Aquabike startete Barbara Theer auf der Kurzdistanz und belegte mit einer Zeit von 1:59:47 Stunden den 3. Platz in ihrer AK. Manuela Hofbauer-Strmecki startete hier auf der Mitteldistanz und belegte in einer Zeit von 2:55:14 den 10 Platz in der AK. Johanna Mayer startete beim BikeRun auf der Kurzdistanz und erreichte in 2:29:30 Stunden die Ziellinie auf dem 4. Platz in der AK. Die meisten der Reisensburger Athleten konnten bei der Veranstaltung am Mondsee mit seinem einzigartigen Flair einen schönen Ausklang der Triathlon-Saison feiern.

