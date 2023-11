Günzburg

Als Drogenkurier überführt: Rentner muss ins Gefängnis

Plus Ein 67-jähriger aus Offenbach in Hessen übergibt in Günzburg mehr als 800 Gramm Heroin an einen Rauschgifthändler. Wie die Ermittler auf den Mann gekommen sind.

Mit einer Haftstrafe für den Angeklagten endete ein zweitägiger Prozess gegen einen Rentner. Das Günzburger Amtsgericht sah es als erwiesen an, dass der 67-Jährige ein Paket mit mehr als 800 Gramm Heroin von Frankfurt am Main an einen Dealer in der Donaustadt brachte. Für Beihilfe zum Drogenhandel wurde der gebürtige Bosnier jetzt in Günzburg verurteilt.

Sichtlich konsterniert wirkte der 67-Jährige nach Verkündung des Urteils durch das Schöffengericht, denn sein Verteidiger Michael Bogdahn hatte Freispruch gefordert. Der zweite Verhandlungstag begann erst mit einstündiger Verspätung, da der Angeklagte diesmal nicht mit dem Auto, sondern mit der Bahn von Offenbach nach Günzburg gekommen war. Auf die Spur des Seniors war man unter anderem über verdeckte Maßnahmen gekommen, wie ein Beamter der grenzüberschreitenden Ermittlungsgruppe von Polizei und Zollfahndung als Zeuge berichtete. Demnach hatte der Angeklagte immer wieder telefonische Kontakte mit mazedonischen Handynummern, die ebenfalls schon ins Visier der Kripo geraten waren.

