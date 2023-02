Als "Hitlerjunge Salomon" hat er den Holocaust überlebt

Der Jude Sally Perel, dessen ungewöhnliche Lebensgeschichte verfilmt wurde, ist mit 97 Jahren gestorben. Er hat die Menschen auch im Landkreis Günzburg berührt.

Lange hat er geschwiegen. Vier Jahrzehnte sprach er in Israel nichts davon aus, was er als Jude in Hitler-Deutschland erlebt und wie er überlebt hatte. Im Land der Täter wollte man nichts mehr hören von den Gräueln, denen so viele Jüdinnen und Juden zum Opfer gefallen waren. Nicht wenigen indes, die nach Israel auswanderten, erging es ähnlich. Auch dort herrschte zunächst Sprachlosigkeit vor im Bemühen, zur Normalität zu finden. Erst Jahre oder Jahrzehnte später, wie im Fall von Sally Perel, erhoben die Überlebenden des Holocaust ihre Stimme oder schrieben das nieder, was ihr Leben so nachhaltig beeinflusst hatte. Sally Perel machte das 1985 nach einer Herzoperation.

Seine Autobiografie verfilmte die polnische Regisseurin Agnieszka Holland fünf Jahre später: Mit "Hitlerjunge Salomon", der Film wurde mit dem Golden Globe ausgezeichnet, stand das Schicksal dieses Mannes plötzlich im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. Sally Perel bereits wurde zum Handlungsreisenden seiner eigenen, so unglaublichen Lebensgeschichte. Vergangenen Donnerstag verstarb er im Alter von 97 in Israel – im Kreis seiner Familie.

An Schulen im Kreis Günzburg erzählte er seine Geschichte

Perel war auch der Landkreis Günzburg nicht unbekannt. Zwischen 2005 und 2008 war er mehrmals im Landkreis unterwegs. Daran erinnert Hans Joas (Gundremmingen), der damals Regionalbeauftragter der CSU nahen Hanns-Seidel-Stiftung war. Joas brachte den "Hitlerjungen Salomon" als Zeitzeugen an Schulen, der dort über seine Erlebnisse während des Dritten Reichs erzählte.

Perel rettete sein Leben quasi in der Haut des Feindes und gab sich als Hitlerjunge Josef (Spitzname: Jupp) Perjell aus. 1925 wurde der nun Verstorbene im niedersächsischen Peine geboren. Als Zehnjähriger wich er mit seiner Familie der braunen Gefahr und zog nach Lodz. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Polen floh er in den sowjetischen Teil des aufgeteilten Polens. Später gab er sich, als er von der Wehrmacht im Verlauf des Angriffskrieges auf die Sowjetunion gefangen genommen worden war, als Volksdeutscher aus. Für die Wehrmacht fungierte der Jugendliche als deutsch-russischer Übersetzer, später war er in einer Aufklärungseinheit tätig, dann in einer Heeresverpflegungsstelle und zuletzt als Soldat im Volkssturm – stets von der Todesangst begleitet, dass die wahre Identität durch eine Unachtsamkeit oder durch Verrat doch entdeckt würde.

Ein Erinnerer und Mahner, der tiefen Eindruck hinterlässt

Nicht nur Joas war von dem Mann tief beeindruckt, der als Erinnerer und Mahner auftrat. Einige Schulen tragen inzwischen seinen Namen, auch eine in seiner Heimatstadt Peine. Was er den Schülerinnen und Schülern stets zu vermitteln versuchte, auch im Landkreis Günzburg, ist Folgendes: "Ihr seid nicht verantwortlich. Aber ihr seid verantwortlich dafür, dass es nie wieder passiert."