Als Strafrichter ist Walter Henle auf der Suche nach Gerechtigkeit

Der Günzburger Amtsgerichtsdirektor Walter Henle hat sein 40. Dienstjubiläum gefeiert. Nicht nur als Richter und Staatsanwalt war er gefordert, sondern auch als Bauherr.

Anlässlich des 40. Dienstjubiläums von Walter Henle, der seit 2013 Direktor des Amtsgerichts Günzburg ist, würdigte Landgerichtspräsident Konrad Beß dessen Verdienste um die bayerische Justiz. Unter seiner Regie sei das Amtsgericht Günzburg für 16,2 Millionen Euro baulich auf den neuesten Stand gebracht worden. Auf insgesamt 2850 Quadratmeter finden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit April 2016 aus Beß' Sicht beste Arbeitsbedingungen vor. Entstanden sei ein neues Gerichtsgebäude, das den modernen Standards bezüglich Sicherheit sowie Bürger- und Benutzerfreundlichkeit entspricht.

Der im Landkreis Heidenheim gebürtige Direktor genießt laut Präsident Beß in der Justiz im Freistaat große Hochachtung. Nach dem Jurastudium in München trat Walter Henle 1985 in den bayerischen Justizdienst ein – und zwar als Proberichter am Amtsgericht in Günzburg, das damals noch im ehemaligen Stadtschloss untergebracht war. Im Mai 1988 wechselte er zur Staatsanwaltschaft Augsburg und im März 1989 zur Staatsanwaltschaft Memmingen, genau genommen an die Zweigstelle in Neu-Ulm. Im April 1992 wurde er zum Richter am Amtsgericht Günzburg ernannt. Er wirkte als Amtsrichter in Zivilsachen, Betreuungssachen sowie in Grundbuchsachen. Im Juli 2003 folgte wieder ein Wechsel zur Staatsanwaltschaft Memmingen, nunmehr als Gruppenleiter. Walter Henle war insbesondere zuständig in Gnaden- und Strafvollstreckungssachen, für Politische Verfahren und Pressestrafsachen sowie für Sexualdelikte.

2009 Vize, vier Jahre später Gerichtsdirektor

Sie gratulierten Walter Henle (Mitte) (von links): Seine Stellvertreterin Iris Gross, Petra Berchtold, Rüdiger Ponnath und Landgerichtspräsident Konrad Beß. Foto: Gericht



Im September 2009 wurde Walter Henle zum ständigen Vertreter des Direktors des Amtsgerichts und 2013 schließlich zum Direktor ernannt. Somit ist er Vorgesetzter von etwa 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Als Strafrichter ist er zuständig in Jugend- sowie Jugendschöffensachen. Über die souveräne Art und Weise, wie er seine Strafverfahren führt, werde regelmäßig in der örtlichen Presse berichtet, wie Präsident Beß ausführte.

Während einer kleinen Feier in Anwesenheit der stellvertretenden Direktorin Iris Gross, der Personalratsvorsitzenden Petra Berchtold sowie des stellvertretenden Geschäftsleiters Rüdiger Ponnath überreichte der Landgerichtspräsident Walter Henle die Urkunde zu dessen 40. Dienstjubiläum. Die bemerkenswerte Karriere Henles, führte Beß fort, hat im Amtsgericht Günzburg begonnen und wird im Februar 2023 auch dort enden. Walter Henle wird Anfang nächsten Jahres in den Ruhestand treten.

Der ständige Umgang mit Menschen gefällt Walter Henle

Gefragt, wo es ihm im Laufe seiner Karriere am besten gefallen habe, wollte der demnächst scheidende Amtsgerichtsdirektor nichts an die erste Stelle setzen. Ihm hat es in allen seinen Funktionen und "im ständigen Umgang mit Menschen immer gefallen", sagte er. Der Höhepunkt von Henles beruflicher Laufbahn war seine Zeit als Direktor, mit der Möglichkeit, maßgeblich am Neubau des Gerichtsgebäudes mitgewirkt zu haben.

In seiner Freizeit ist der Direktor als geschickter Handwerker sowie als (Leistungs-) Sportler aktiv. Walter Henle besitzt zahlreiche Räder und schreckt vor keinen steilen Bergetappen zurück. Er folgt vielleicht einem Ratschlag der Radsportlegende Eddy Merckx, der einmal behauptete: „Guter Rad ist teuer.“ (AZ)