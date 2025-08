Altes "neues" Team bewährt

Bei der Jahreshauptversammlung des Skiclub Günzburg fanden Neuwahlen statt. Alle Vorstände und Beiräte stellten sich wieder zur Wahl und wurden einstimmig wiedergewählt. Interessiert verfolgten die Mitglieder den Berichten der Fachbereiche: An den Skikursen im letzten Winter nahmen 60 Kinder mit viel Spaß teil. Schwerpunkt war auch die Ausbildung von sieben Skilehrern, die alle die Skilehrerprüfung bestanden. Alle Ausfahrten im Winter nach Frankreich und Südtirol, die Ladies-Ausfahrt nach Damüls sowie das Langlaufwochenende in Bodenmais waren erfolgreich, ebenso wie das Ski-Jugendlager im Allgäu und das Warm-Up – Wochenende vor Weihnachten. Die Skigymnastik findet auch in den Sommerferien statt und ist selbst bei hohen Temperaturen gut besucht. Nordic walking, die Ablegung des Sportabzeichens sowie eine Familienradtour runden das Sommerprogramm ab. Nach einer umfangreichen Sitzung mit mehreren Satzungsänderungen ehrte der 1. Vorstand Andreas Grafe langjährige Mitglieder. Im Anschluss folgte das Sommerfest des Skiclubs, das trotz kurzzeitigen Regens mit leckerem Essen und viel Spaß die Jahreshauptversammlung beendete. Infos zu allen Veranstaltungen des Skiclubs gibt es auf der Homepage www.skiclub-guenzburg.de.

