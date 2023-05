Am 6. Juni darf am Günzburger Wochenmarkt probiert werden

Beim Günzburger Verkostungsmarkt laden Markthändler und örtliche Geschäfte zum Flanieren und Probieren regionaler Spezialitäten ein.

Ganzjährig ist der Wochenmarkt ein Highlight in Günzburg: Jeden Dienstag bieten bis zu 14 Marktstände ihre Waren zum Verkauf an. Von frischem Obst und Gemüse über Fleisch-, Fisch- und Wurstwaren bis hin zu regionalen Eierprodukten, Blühendem für Haus und Garten, Imkereiprodukten sowie Saisonalitäten wie Spargel, Erdbeeren und Co. Organisiert von der Stadt Günzburg findet am Dienstag, 6. Juni, ein Verkostungsmarkt statt. Besucher des Marktes haben an diesem Tag die Gelegenheit, Produkte der Marktstände und örtlicher Geschäfte zu probieren.

Die Marktstände präsentieren ein vielfältiges Angebot. Zum Verkosten werden beispielsweise süße und herzhafte Häppchen sowie Obst und Gemüse gereicht. Bei Blumen Eber bekommt man ab einem Einkaufswert von zehn Euro eine Blume geschenkt. Die Marktstände bieten ihre Waren ab 8 Uhr bis 13 Uhr an.

Der Markt in Günzburg ist seit dem Mittelalter beliebter Treffpunkt

Am "Günzburger Verkostungsmarkt" beteiligen sich neben den Marktständen auch einige örtliche Geschäfte. Der Bioladen Natur Pur ist mit einem Stand auf dem Marktplatz vertreten. Das Feinkostgeschäft Kleebaur Exquisit, die Vinothek Vineola, die Bäckerei Reiter, das Vitalia Reformhaus, Tee/Kaffee & Lifestyle und der Fair Weltladen laden mit süßen und deftigen "Probiererle" zu einem Besuch ein. Die Verkostungen finden jeweils zu den regulären Öffnungszeiten vor oder in den Geschäften bis 13 Uhr statt.

Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig freut sich über die Aktion: "Der Günzburger Wochenmarkt lebt durch seine qualitativ hochwertigen Produkte, ist seit jeher Ort der Begegnung und des Zusammentreffens und damit für die Menschen auch heute noch so attraktiv wie zu seinen Anfängen im Mittelalter." (AZ)