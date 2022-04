Am Freitag tritt Nina aus Günzburg bei "The Voice Kids" im Battle an

Nina Cela aus Günzburg ist am Freitag in einem "Dreier-Battle" bei "The Voice Kids" auf Sat.1 zu sehen. Wir wissen bereits, wie es ausgeht - wollen aber natürlich nicht spoilern.

Am Freitag, 22. April, zeigt SAT.1 die achte Folge von "The Voice Kids". Es ist die zweite Battle-Runde, in der die Talente gegen einen oder sogar mehrere ihrer Teampartner und Teampartnerinnen antreten müssen. Mit dabei ist auch Nina aus Günzburg, die selbst erst vor ein paar Tagen erfahren hat, dass "ihr Battle" am Freitagabend ausgestrahlt wird.

Nina Cela aus Günzburg ist gespannt auf ihr "Battle" bei "Voice Kids"

Auf ihrem Instagram-Profil schreibt sie unter einem Foto "Am 22.04. wird die Bühne zerfetzt". Sie tritt in einem "Dreier-Battle" an, also muss gleich gegen zwei Kontrahenten aus ihrem Team singen. Ob sich Nina Cela gegen die älteren Talente Benjamin und Maurice durchsetzen kann, zeigt sich am Freitagabend. Dann wird Coach Wincent Weiss entscheiden müssen, mit welchem jungen Talent er weiterarbeiten möchte.

Video: SAT.1

Der Auftritt sei bereits im Januar 2022 aufgenommen worden, teilt uns Nina in einem Gespräch mit. Wir haben sie vor Kurzem zu einem Interview getroffen. Wie es für die 13-Jährige aus Günzburg weitergeht, lesen Sie am Samstag auf unserer Internetseite und in der Zeitung.

