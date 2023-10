Günzburg

vor 49 Min.

Am Marktsonntag ist die Kartoffel der Star im Günzburger Kuhturm

Plus Die (meist) gelbe Knolle prägt die deutsche Küche wie keine andere Erdfrucht. Monika Stocker stellt deshalb alles "rund um die Kartoffel" für Wissbegierige aus.

Von Dominik Bunk Artikel anhören Shape

Die Kartoffel ist aus der deutschen Küche nicht mehr wegzudenken. Ob mit Butter, als Brei, gebraten, frittiert – die Liste der möglichen Gerichte ist schier endlos. Dabei fiel es Friedrich II. von Preußen am Anfang gar nicht so leicht, die aus Amerika importierte Erdfrucht unter sein Volk zu bringen. Einige aßen die Früchte, die aus den Blüten hervorgehen und verdarben sich den Magen. Die Kartoffel wurde unbeliebt. Solange zumindest, bis Friedrich sie von Soldaten bewachen ließ. Denn daraufhin wurde die Knolle, die es wert ist, bewacht zu werden, von den Bauern gestohlen.

Im Laufe der Zeit wurden immer mehr Werkzeuge und Gerätschaften entwickelt, um den Erdapfel zu verarbeiten. Foto: Dominik Bunk

Der Verein zur Pflege des Brauchtums Günzburg stellt im Kuhturm zu jedem Markt die unterschiedlichsten Dinge aus, die für die Menschen eine Bedeutung haben oder hatten. Dieses Mal geht es um die Kartoffel. Und zwar jeden Aspekt davon. Stampfer, Reiben, Kocher, Fertigprodukte, sogar in so manchem Märchenbuch geht es um das gesunde Nachtschattengewächs. Alte Sorten, die man heute nicht einfach so im Supermarkt findet, hat Monika Stocker vom Brauchtumsverein auch aufgetrieben, sowie alte Körbe und Säcke, die Besucherinnen und Besucher an alte Zeiten zurückdenken lassen sollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen