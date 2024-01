Ampelunfall in Günzburg: Spurwechsel geht schief

Ein Moment der Unachtsamkeit und zu wenig Abstand waren die Ursachen für einen Auffahrunfall am Dienstagmorgen.

Am Dienstagmorgen gegen halb zehn ereignete sich auf der Bundesstraße 16 nahe dem Autobahnzubringer bei Günzburg ein Auffahrunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde, aber ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand. Ein 64-jähriger Autofahrer hielt an einer roten Ampel auf der rechten Spur an, bereit in Richtung Günzburg weiterzufahren. Neben ihm wartete ein 25-jähriger Fahrer auf der linken Spur, ebenfalls durch das rote Signal gestoppt. Vor beiden Fahrern standen weitere Autos.

Als die Ampel auf Grün wechselte, setzten alle Wagen ihre Fahrt fort. Der jüngere Fahrer entschied sich in diesem Moment, hinter dem Auto des 64-Jährigen auf dessen Spur zu wechseln. Da jedoch alle Fahrzeuge nur langsam anfuhren, musste er sein Manöver abbremsen. Durch einen zu geringen Abstand zum Vordermann und einen Moment der Unachtsamkeit schaffte es der 25-Jährige nicht rechtzeitig zu stoppen und touchierte mit der Front seines Wagens das Heck des anderen Autos. (AZ)