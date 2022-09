Amtsgericht: "Bei solchen Freunden braucht man keine Feinde mehr"

Plus Ein 55-Jähriger leiht sich über 45.000 Euro bei einem engen Freund und kann das Geld nicht zurückzahlen. Er muss sich vor dem Amtsgericht Günzburg verantworten.

Innerhalb von zwei Jahren leiht der Kläger seinem guten Freund mehrfach Geld – insgesamt mehr als 45.000 Euro. Anfangs noch als Investment gedacht, muss er ihm bei der zweiten Zahlung schon aus der Patsche helfen. Bald sich stellt heraus, dass er das Geld nicht zurückbekommt. Die Rückzahlungen sorgen für Streit und die Freundschaft zerbricht. Jetzt trafen sie sich vor dem Amtsgericht Günzburg wieder.