An der Ampel rückwärts gerollt: Unfallverursacher fährt einfach weiter

An einer roten Ampel in Günzburg rollt ein Auto rückwärts und stößt gegen ein Fahrzeug einer 53-Jährigen. Der Verursacher flüchtet.

Eine 53-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch gegen 15.15 Uhr auf der Staatsstraße 2510 aus Burgau kommend Richtung Günzburg gefahren. An der Kreuzung Staatsstraße 2510 – Augsburger Straße – Tulpenstraße hielt sie laut Polizeibericht aufgrund einer roten Ampel an. Ein vor ihr stehender Pkw rollte rückwärts und stieß dabei gegen die Front des Fahrzeuges der 53-Jährigen. Als die Ampel auf Grün schaltete, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Auto der Geschädigten entstand ein Sachschaden von ungefähr 1500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190, zu melden. (AZ)