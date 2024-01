An der Ausfahrt der A8 bei Günzburg ins Schleudern geraten

Eine junge Frau kommt beim Abfahren von der A8 in Günzburg auf glatter Straße von der Fahrbahn ab. Die 24-Jährige hat Glück im Unglück.

Am Freitagabend befuhr eine 24-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die A8 in Fahrtrichtung München und wollte an der Ausfahrt Günzburg die Autobahn verlassen. Hierbei kam sie in der Ausfahrt aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei Glätte mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern, wodurch ihr Wagen anschließend nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Das Fahrzeug wurde dadurch an der Front beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die 24-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden wird durch die Beamten der Verkehrspolizei Günzburg auf etwa 3000 Euro geschätzt. Die Fahrzeugführerin erwartet nun ein Bußgeldverfahren. (AZ)