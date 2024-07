An der Grundschule Reisensburg wird Richtfest gefeiert

Glückliche Gesichter bei allen Beteiligten und dazu strahlende Kinderaugen der knapp 200 Schüler der Grundschule Reisensburg – das Richtfest für den ersten Bauabschnitt der Sanierung und Erweiterung der Grundschule Reisensburg war ein ganz besonderer Tag. Groß war bei allen die Freude darüber, was bereits entstanden ist und was in den nächsten Monaten noch entstehen wird.

Schulleiterin Heidrun Rebenstorff dankte den Stadträten und Oberbürgermeister Gerhard Jauernig dafür, dass die über 60 Jahre alte Grundschule in Reisensburg saniert und erweitert wird. Dies erfolgt in drei Bauabschnitten. Im September vergangenen Jahres war der Spatenstich für den ersten Bauabschnitt. Das neue Schulgebäude entsteht südlich der bestehenden Schule auf dem Schulhof. In den Bestandsgebäuden läuft der Unterricht normal weiter. Inzwischen stehen die Außen- und Innenwände, große Fenster und Glasfassaden sind bereits eingebaut. Die Arbeiten liegen der Stadt zufolge derzeit im Zeit- und Kostenrahmen. Zum Schuljahr 2025/26 soll der Erweiterungsbau in Betrieb genommen werden.

Ab 2025 wird der östliche Teil der Grundschule Reisensburg saniert

Architekt Harald Tiefenbacher sprach vom dominierenden Rohstoff Holz im Innen- und Außenbereich des Erweiterungsbaus, welches den Wohlfühlcharakter verstärke. Schulamtsdirektor Robert Kaifer zeigte sich erfreut über den rasanten Baufortschritt: „Es ist kaum zu glauben, was in den vergangenen Monaten alles entstanden ist. Man erkennt schon jetzt, wie schön hell die neuen Klassenzimmer sind. Ich freue mich auf das nächste Fest, wenn die Schule eingeweiht wird.“ Bis dahin wird aber noch einige Zeit vergehen. Im zweiten Bauabschnitt wird der östliche Teil des alten Bestandsgebäudes von 2025 bis 2026 saniert. Die dortigen Klassen werden während der einjährigen Bauphase im aktuell entstehenden Neubau untergebracht.

In einem letzten Schritt wird das ehemalige Lehrerwohnhaus abgerissen. Es entsteht eine Verbindung zwischen dem neuen Schulgebäude und dem sanierten östlichen Gebäudeteil mit offener Pausenhalle. Die Fertigstellung ist für Sommer 2027 geplant. Nach dem traditionellen Richtspruch des Bauleiters der Zimmerei Baur und Wagner trugen die knapp 200 Schüler ein Lied vor und brachten ihre Vorfreude auf die neue alte Schule in Reisensburg zum Ausdruck. (AZ)