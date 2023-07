Günzburg

12:30 Uhr

An der Hochzeit scheuten die Pferde vor der Kutsche

Plus Gabriele und Bernd Ritzler hat ein Missgeschick bei der Hochzeit vor 50 Jahren nicht aus der Ruhe gebracht. Jetzt feiert das Paar aus Günzburg Goldene Hochzeit.

Von Claudia Jahn Artikel anhören Shape

Damals am Weißen Sonntag 1969 im fränkischen Zell am Main war es absolut nicht abzusehen, dass Gabriele und Bernd Ritzler gut 50 Jahre später ihre Goldene Hochzeit feiern werden. Bei einem zufälligen Treffen zu einer Kaffeerunde bei Freunden konnten sie sich zunächst keine großen Sympathiewerte abgewinnen. Erst Monate später erinnerte sich der auf dem Fliegerhorst in Leipheim stationierte Soldat an die schlanke Blondine mit den vielen Sommersprossen.

Einem ersten gemeinsamen Tanzabend, zu dem sie sich verabredeten, folgten regelmäßige Treffen im Kreise der Freundesclique. Zweifel, ob so eine Wochenendbeziehung auf Dauer funktionieren könne, räumte Gabi kurzerhand aus, als sie nach der Verlobung beim Mozartfest in Würzburg 1972 vom Main an die Donau zog und eine Stelle im Kindergarten in Ludwigsfeld antrat. Die Probezeit bewährte sich und – praktisch veranlagt wie das junge Paar war – wurde der Hochzeitstermin auf den Beginn der Sommerschließung des Kindergartens gelegt, damit genügend Zeit blieb, die gemeinsame Wohnung zu renovieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen