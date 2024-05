An der roten Ampel schlagen drei Männer auf Auto eines 19-Jährigen

Zu einem ungewöhnlichen Vorfall ist es in der Nähe des McDonald's in Günzburg gekommen. Unbekannte Täter steigen an der Ampel aus und schlagen auf das Auto vor ihnen.

Am Mittwochabend gegen 23 Uhr ist ein 19-jähriger Pkw-Fahrer mit einer 19-jährigen Beifahrerin die Ulmer Straße entlanggefahren. An einer roten Ampel musste er halten, als aus dem Fahrzeug hinter ihnen drei unbekannte Täter ausstiegen und auf das Fahrzeug des 19-Jährigen einschlugen. Das berichtet die Polizei Günzburg. Die zwei 19-Jährigen hatten die drei unbekannten Täter zuvor auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Ulmer Straße gesehen und die 19-jährige Beifahrerin hatte mehrfach Blickkontakt mit einem der unbekannten Täter. Da sie dies laut Polizeibericht als Interesse an ihrer Person deutete, fuhren die beiden 19-Jährigen den drei Unbekannten hinterher, um in Kontakt zu treten. Als die drei unbekannten Täter dies realisierten, reagierten sie allerdings abweisend darauf, sodass der 19-Jährige davonfuhr. Die drei Unbekannten stiegen daraufhin ebenfalls in ihr Auto und verfolgten den Pkw bis in die Ulmer Straße. Durch den Angriff auf das Fahrzeug des 19-Jährigen ist ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, so die Polizeiinspektion Günzburg. Die Beamten haben die Ermittlungen gegen die drei unbekannten Täter aufgenommen. (AZ)