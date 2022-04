An seinem Geburtstag bekommt ein 20-Jähriger mehrere Anzeigen

Seinen Geburtstag hat sich der Mann wohl anders vorgestellt. Unter Drogeneinfluss war er auf der A8 in Richtung München unterwegs, als ihn die Polizei aufhielt.

Diesen Tag hat sich ein junger Autofahrer wohl ursprünglich anders gewünscht. Fahndern der Verkehrspolizei Neu-Ulm (VPI) fiel am Donnerstagabend auf Höhe Günzburg ein Auto mit französischer Zulassung auf, das auf der A8 in Richtung München unterwegs war. Bei der Kontrolle des 20-jährigen Fahrers, der an diesem Tag Geburtstag hatte, hatten die Beamten gleich den Verdacht, dass dieser unter Drogeneinfluss stand. Dies bestätigte ein vor Ort durchgeführter Test. So berichtet es die VPI Neu-Ulm.

Bereits in Ludwigsburg wurde der junge Mann von der Polizei kontrolliert

Der junge Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Bei den weiteren Ermittlungen stellten die Beamten dann fest, dass er bereits wegen des gleichen Delikts drei Stunden vorher im Bereich Ludwigsburg angezeigt wurde. Da untersagten die Beamten ihm bereits die Weiterfahrt.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen vorsätzlichen Fahrens unter Drogeneinwirkung, das mit einem mehrmonatigen Fahrverbot und einem vierstelligen Bußgeld belegt ist. (AZ)