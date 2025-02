Angebliche Handwerker fordern vierstellige Summe von Günzburgerin

Vermeintliche Handwerker haben am Mittwochnachmittag bei einer 83-jährigen Günzburgerin geklingelt. Die Männer gaben ihr gegenüber an, dass die Dächer ihres Schuppens und ihres Carports sanierungsbedürftig seien, berichtet die Polizei. Die Unbekannten boten der Frau an, die Dächer zu reparieren. Nach dem Abschluss der Arbeiten forderte das Duo eine hohe vierstellige Summe in bar. Nachdem die Frau nicht über einen derart hohen Bargeldbetrag im Haus verfügte, übergab sie den Männern nur eine Teilsumme. Die unbekannten Täter entfernten sich daraufhin und gaben an, das ausstehende Geld noch nachzufordern.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, keine Haustürgeschäfte abzuschließen und sich zuvor von der Seriosität der Handwerker/Firmen zu überzeugen. Vor der Ausführung etwaiger Leistung sollten Sie immer einen Preisrahmen vereinbaren. (AZ)