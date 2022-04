Angeblicher Sohn schickt Günzburgerin eine Nachricht

Eine 69-Jährige hat eine Nachricht auf ihr Smartphone erhalten - angeblich von ihrem Sohn. Die Frau bemerkt den Betrugsversuch schnell.

Bei der Polizeiinspektion Günzburg wurde am Samstag Anzeige wegen eines versuchten Betruges erstattet. Die 69-jährige Mitteilerin hatte am Vortag über einen Messengerdienst eine Nachricht, angeblich von ihrem Sohn, erhalten. Der Verfasser der Nachricht gab an, dass er sein Handy verloren und deshalb nun eine neue Nummer habe. Nachdem sich die Dame bei ihrem richtigen Sohn vergewissert hatte, dass die Nachricht nicht von ihm geschrieben wurde, erstattete sie Anzeige. Es kam zu keinem Vermögensschaden. In der Regel versuchen laut Polizei die Betrüger, getarnt als angebliche Verwandte, mit entsprechenden Nachrichten das Vertrauen der Opfer zu erschleichen, um sie zur Überweisung von Geldbeträgen zu überreden. (AZ)