Angebranntes Essen sorgt für Polizeieinsatz

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Günzburg lässt sein Essen auf dem Herd stehen und legt sich hin. Ein anderer Bewohner und der Rauchmelder schlagen Alarm.

Am Freitagnachmittag hat der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Augsburger Straße bei der Polizei Alarm geschlagen, dass in der Wohnung seines Nachbarn der Rauchmelder ausgelöst habe und es in der Wohnung rauchen würden. Der 46-jährige Bewohner wollte sich offensichtlich Essen auf dem Herd kochen, legte sich jedoch währenddessen zum Schlafen hin. Das Essen brannte folglich an und es kam zu einer starken Rauchentwicklung in der Wohnung, heißt es im Polizeibericht.

Zunächst reagierte der 46-Jährige auch nach Eintreffen der Polizei nicht. Erst nach mehrmaligem Klingeln konnte Kontakt zu ihm aufgenommen werden. Den Topf hatte er bereits vom Herd genommen und das Fenster zum Lüften geöffnet. Der 46-Jährige blieb unverletzt, ein Sachschaden entstand ebenfalls nicht. Er erhält nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (AZ)