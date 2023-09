Angefahren oder nicht? Polizei kann Streit unter Männern nicht klären

Ein 37-Jähriger und ein 51-Jähriger geben nach einer Streitigkeit in Günzburg verschiedene Versionen wieder. Einer sagt, er sei gewürgt und beleidigt worden.

Zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern ist es am Dienstagmorgen in der Poststraße gekommen. Ein 37-Jähriger soll sich hierbei laut Polizeibericht auf die Motorhaube eines Pkw Mercedes geworfen haben, der einem 51-Jährigen gehört. Der Jüngere gab in der polizeilichen Aufnahme an, dass dem nicht so gewesen sei. Vielmehr wäre er von dem Älteren angefahren worden, woraus Abschürfungen am rechten Knie sowie eine Verletzung an der Hand resultieren würden. Zudem wäre er von seinem Kontrahenten gewürgt und beleidigt worden. (AZ)