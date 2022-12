Angeklagter Polizist soll seinen Kumpel vor Kontrollen gewarnt haben

Plus Vor dem Amtsgericht Günzburg hat sich ein 31-jähriger Polizist zu verantworten. Er soll Dienstgeheimnisse verletzt und seinen Kumpel gewarnt haben. Was ihm droht.

„Bin jetzt auf Streife, heute Nacht freie Bahn“ oder „heute sehr gefährlich“: Mit solchen Kurznachrichten wurde ein Mann gewarnt, der wegen verschiedener Verkehrsdelikte seine Pappe eingebüßt hatte. Diese Tipps für einen Kumpel aus Jugendtagen haben einem Polizisten von einem Revier im Kreis Günzburg wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses ein Strafverfahren vor dem Amtsgericht eingebracht. Ein Schuldspruch könnte für den 31-Jährigen gravierende Folgen haben.