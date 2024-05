Angriff auf Polizeibeamte während Ingewahrsamnahme in Günzburg

Eine Frau befindet sich im Ausnahmezustand, sie hat zu viel Alkohol getrunken. Als die Polizei sie mitnehmen will, schlägt sie einem Beamten in die Hüfte.

Am Freitagmittag ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen, bei dem eine 57-jährige Frau aufgrund ihrer erheblichen Alkoholisierung in den polizeilichen Gewahrsam genommen wurde. Beim Transport auf die Dienststelle wurde die 57-Jährige zunehmend aggressiv und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Als die Dame anschließend in den Haftraum der Polizeidienststelle verbracht werden sollte, leistete sie nach Angaben der Polizei Günzburg Widerstand und schlug einem Beamten gegen die Hüfte. Auch nach Hinzuziehung weiterer Polizeibeamter war sie zunehmend aggressiv und schlug nach diesen. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands und der vorliegenden Fremdgefährdung musste die 57-Jährige schließlich in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Die Dame erwartet nun ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und weiteren Delikten. (AZ)