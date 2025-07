Anna Madel zieht ins Halbfinale des Vorlesewettbewerbs

Wer ist die beste Vorleserin oder der beste Vorleser in den vierten Klassen der Grundschulen im Landkreis Günzburg? Dieser Frage ging der Rotary Club Günzburg nach: Zum 15. Mal veranstaltet der Club den beliebten Vorlesewettbewerb. Neun Schulen hatten sich angemeldet, um jeweils die Schulbeste/den Schulbesten ins Rennen zu schicken. Am 10. April dann das große, örtliche Finale in der Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg. Für die Jury, bestehend aus Rotary-Mitgliedern, ist es keine leichte Aufgabe. Anhand eines Kriterienkatalogs bewerten sie die neun Schülerinnen und Schüler, die eine bekannte Passage ihres Lieblingsbuches sowie eine unbekannte Passage aus dem Buch „Nero Corleone“ von Elke Heidenreich vorlesen. Rotarierin Elisabeth Schlachter hat das Buch mitgebracht und vorgestellt; es war eine Empfehlung ihrer Enkelin. Die Viertklässler haben den witzigen Text über den mutigen und frechen Kater Nero Corleone gut gemeistert und sich von den italienischen Wörtern, die immer wieder auftauchten, nicht beeindrucken lassen. „Alle Teilnehmer haben sehr gut gelesen“, freut sich der Organisator Helmut Ostertag. „Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es begeistert uns jedes Jahr aufs Neue, wie gerne und gut die Kinder lesen und vor allem Spaß dabei haben.“ Gewonnen hat dieses Jahr Anna Madel von der Grundschule Südost. Sie und die beiden Zweit- und Drittplatzierten haben die Jury durch ihre deutliche Aussprache, ein angemessenes Lesetempo, die entsprechende Lautstärke und eine sinngemäße Betonung überzeugt. Über den zweiten Platz freut sich Jakob Schwarz von der Grundschule Reisensburg. Der dritte Platz geht an Greta Wiedig von der Grundschule Offingen. Alle Kinder erhalten von Patrick Hirner, dem Präsidenten des Rotary Clubs Günzburg, eine Urkunde und Buchgutscheine. Für Anna Madel geht es weiter: Als Siegerin hat sie sich für das Distrikt-Halbfinale qualifiziert.

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vorlesewettbewerb Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rotary International Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis