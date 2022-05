Die Ansiedlung der Firma Glatthaar auf dem PEP-Gelände rückt näher

Plus Der Günzburger Stadtrat bringt das Verfahren für das Betonfertigteilwerk der Firma Glatthaar auf den Weg. Dennoch gibt es auch kritische Stimmen.

Der städteplanerische Weg für das Betonfertigteilwerk der Firma Glatthaar im nordöstlichen Teil des Prinz-Eugen-Parks ist abgeschlossen. Mit 23:2 Stimmen billigte der Stadtrat Günzburg den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Glatthaar, laut eigener Internetseite Marktführer für Keller und Bodenplatten, möchte in Günzburg Fertigteilelemente aus Stahlbeton produzieren.