Anwohner finden in Günzburg einen Roller an der Günz

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Nun werden weitere Zeugen gesucht. Wer hat etwas gesehen?

Ein zurück gelassener Roller an einem Flussufer ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Am Montagmorgen wurde der Polizeiinspektion Günzburg mitgeteilt, dass ein Roller Auf dem Gries in der Böschung zur Günz liege. Die Beamten bargen das Gefährt und stellten es sicher. Bisher gelang es ihnen jedoch nicht, einen Eigentümer ausfindig zu machen. Auch die Hintergründe, ob der Roller aus einer bisher nicht angezeigten Straftat stammt oder dort vom Eigentümer entsorgt wurde, sind nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)