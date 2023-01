AOK Günzburg: Erholen und Energie tanken im Schlaf beugt Krankheiten vor

Gesunder Schlaf ist so wichtig wie gesundes Essen. Doch der Schlaf lässt bei vielen zu wünschen übrig. Die AOK Günzburg erklärt, wie ein erholsamer Schlaf gelingt.

Der Traum von einer erholsamen Nachtruhe beschäftigt auch im Kreis Günzburg viele Menschen. Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur geht bundesweit eine Mehrheit der Erwachsenen stets vor Mitternacht ins Bett. Die Qualität ihres Schlafs bezeichneten 40 Prozent als schlecht. Zehn Prozent der Befragten gaben sogar an, sie schliefen "gar nicht gut", und 30 Prozent sagten "eher nicht gut". Männer schlafen demnach besser als Frauen: 62 Prozent der männlichen Befragten nannten ihren Schlaf "eher gut/sehr gut", bei den Frauen waren es 55 Prozent. Der Günzburger Gesundheitsexperte Ottmar Pfanz-Sponagel von der AOK Günzburg weiß, was zu einem gesunden und erholsamen Schlaf beiträgt.

Ein gesunder Schlaf ist wichtig für Körper und Geist. Wer gut schläft, erholt sich und sammelt Energie für den kommenden Tag. Wer hingegen zu wenig oder schlecht schläft, ist tagsüber eher müde und reizbar. Die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit ist verringert, auch Kopfschmerzen und Muskelverspannungen können die Folge sein. "Studien haben zudem gezeigt, dass bei Menschen, die über lange Zeit zu wenig schlafen oder an Schlafstörungen leiden, das Risiko für Übergewicht, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes steigt", sagt Pfanz-Sponagel.

Dauer und Qualität des Schlafs sind wichtig

Studien zufolge reichen sieben bis acht Stunden Schlaf für die nächtliche Regeneration. Neben der Dauer ist die Qualität des Schlafes entscheidend für seine erholsame Wirkung. "Normalerweise durchläuft der Mensch während einer Nacht mehrmals verschiedene Schlafphasen, in denen der Schlaf unterschiedlich tief ist", erläutert der Gesundheitsexperte der AOK Günzburg. Dabei können auch kürzere wachähnliche Zustände auftreten. Wer also nachts aufwacht und nicht gleich wieder einschlafen kann, sollte sich nicht unter Druck setzen und nicht auf die Uhr schauen. Wer das Wachliegen als quälend empfindet, kann aufstehen und einer ruhigen Beschäftigung nachgehen. "Meist treten Schlafstörungen nur vorübergehend auf", sagt Pfanz-Sponagel. Wer allerdings mehrere Wochen hintereinander nicht ein- oder durchschlafen kann, sollte medizinischen Rat suchen. Das gilt auch für Menschen, die schlafwandeln oder unter Schlafapnoe leiden. Schlafmittel sollte man nur in Rücksprache mit der Hausärztin oder dem Hausarzt einnehmen. Meist helfen sie nur kurzfristig und bergen bei dauerhafter Einnahme die Gefahr von Abhängigkeit.

Tipps für eine erholsame Nachtruhe von der AOK Günzburg

Regelmäßige Bewegung tagsüber hilft, Stress abzubauen. Nachts schläft man dann meist besser. Ottmar Pfanz-Sponagel rät jedoch davon ab, direkt vor dem Zubettgehen noch intensiv Sport zu treiben. Sinnvoll ist es, relativ früh zu Abend zu essen. Üppige Mahlzeiten am späten Abend sowie koffein- und alkoholhaltige Getränke können den Schlaf beeinträchtigen. Ein Abendspaziergang oder ein heißes Bad mit Zusätzen wie Melisse oder Lavendel machen erfahrungsgemäß angenehm müde. Sehr nützlich ist es, spätestens eine Stunde vor dem Zubettgehen den Fernseher oder das Handy auszuschalten. Die Lektüre von Büchern oder Zeitschriften dagegen kann das Einschlafen fördern. Bestimmte Rituale – wie ein Spaziergang, ein Kräutertee oder eine Entspannungsübung – signalisieren Körper und Seele, dass jetzt Schlafenszeit ist. Darüber hinaus schwören viele Menschen auf einen regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus. "Nach Möglichkeit gewöhnt man sich an, immer ungefähr zur selben Zeit zu Bett zu gehen und wieder aufzustehen, am besten auch am Wochenende", empfiehlt Ottmar Pfanz-Sponagel. Das Schlafzimmer sollte dunkel, ruhig und nicht zu warm sein. Eine Temperatur zwischen 14 und 18 Grad ist optimal. "Es hat sich zudem bewährt, das Schlafzimmer abzudunkeln und Geräusche möglichst abzuschirmen", so Ottmar Pfanz-Sponagel. Günstig ist es, vor dem Zubettgehen noch einmal zu lüften. (AZ)