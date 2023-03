AOK Günzburg erweitert Pflegeberatung für Angehörige

Angehörige helfen in vielen Pflegesituationen und kommen dabei auch oft an ihre Grenzen. Wie die AOK in Günzburg für mehr Entlastung sorgen will.

Ein Familienmitglied daheim zu pflegen, kann körperlich und mental sehr anstrengend sein. Die AOK in Günzburg unterstützt pflegende Angehörige in der Region jetzt mit einem neuen Angebot im Rahmen ihrer Pflegeberatung. "Die erweiterte Pflegeberatung berücksichtigt die Bedürfnisse und das Wohlbefinden der pflegenden Angehörigen stärker als bisher", sagt Leonhard Ost, Beiratsvorsitzender bei der AOK in Günzburg.

Entlastung schaffen, Gesundheit stärken

Mehr als 5131 Versicherte der AOK in Günzburg werden derzeit zu Hause gepflegt, davon befinden sich 835 in den höchsten Pflegegraden vier oder fünf. Dabei drücken die Pflegegrade die Pflegebedürftigkeit aus. Gerade Pflegebedürftige in den höheren Pflegegraden benötigen eine intensivere Pflege – kommen demenzielle Erkrankungen hinzu, kann auch die psychische Beanspruchung für pflegende Angehörige steigen. Werden die Belastungen zu groß, kann die erweiterte Pflegeberatung helfen. Gemeinsam mit den Pflegeberaterinnen und -beratern identifizieren die Pflegenden schwierige Pflegesituationen und werden dabei unterstützt, selbstständig Lösungswege zu finden. Zudem ergänzen regelmäßige Informationen der AOK zu wichtigen Pflegethemen die Beratungsgespräche. "Die erweiterte Pflegeberatung soll Überlastungen und Krankheitsphasen bei pflegenden Angehörigen verringern und sie gesundheitlich stärken", sagt Leonhard Ost. "So lassen sich die Chancen verbessern, dass Pflegebedürftige so lange wie möglich in ihrem häuslichen Umfeld bleiben können."

Pflegeberatung: zu Hause, telefonisch oder bei der AOK

Die Pflegeberater beschreiben in einem individuellen Versorgungsplan den erforderlichen Hilfe- und Unterstützungsbedarf zum Beispiel durch Pflegedienste, Selbsthilfegruppen, Kommunen oder Sozialamt. Sie begleiten die Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen und unterstützen auf Wunsch auch bei organisatorischen Dingen. So helfen sie beispielsweise beim Ausfüllen von Antragsformularen oder stellen den Kontakt zu gewünschten Leistungsanbietern her. "Sie beraten Angehörige der Pflegebedürftigen zu Hause, per Telefon oder in den Geschäftsstellen der AOK Bayern – je nach Wunsch der Versicherten", sagt Leonhard Ost.

Weitere Informationen zur Pflegeberatung gibt es bei AOK-Pflegeberaterin Margit Hartmann unter der Rufnummer 08221/94-305 oder per E-Mail an margit.hartmann@by.aok.de. (AZ)