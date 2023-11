Arbeiten am Wahrzeichen der Stadt Günzburg

Am Donnerstag haben sich Elektriker den Günzburger Stadtturm mal aus einer anderen Perspektive angesehen. Das hat mit der Weihnachtsbeleuchtung zu tun.

Wie heißt es so schön: Das Geheimnis des Erfolges liegt in seiner Vorbereitung. Und so hat das Hochbauteam des Günzburger Stadtbauamtes bereits jetzt reagiert, um am Stadtturm die Weihnachtsbeleuchtung in Ordnung zu bringen. Denn die Beleuchtung, die dort oben tagein, tagaus hängt und die meisten Tage im Jahr ausgeschaltet bleibt, ist den Witterungseinflüssen ausgesetzt. Die UV-Strahlung hat einem Lichterschlauch so zugesetzt, dass dieser spröde wurde und ausgetauscht werden musste. In etwa 25 Meter Arbeitshöhe werkelt die beauftragte Elektrofirma seit Donnerstagfrüh. Und es sieht so aus, dass der Austausch schneller als ursprünglich geplant vonstatten geht. Das hat für den Autoverkehr zur Folge, dass er schon wieder seit Donnerstagnachmittag und nicht erst am Samstag durch das Wahrzeichen der Stadt Günzburg rollen kann, wie es das Hochbauteam auf Anfrage mitteilt. Beleuchtet wird der Stadtturm dann ab dem ersten Advent – ebenso wie Straßenzüge in der Stadt. Am 3. Dezember wird also die Lichtereinstimmung auf die Weihnachtszeit sichtbar. Allerdings wurde auf eine Ausnahme am Donnerstagabend hingewiesen: Dann gibt es einen Probelauf, ob der Schlauch auch dicht ist – und es leuchtet am Stadtturm vorweihnachtlich.