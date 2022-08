Arbeitslosigkeit im Landkreis Günzburg steigt leicht an

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Günzburg liegt bei 1,8 Prozent. In welchen Bereichen die Agentur für Arbeit Bewerber sucht.

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Günzburg ist leicht auf 1,8 Prozent gestiegen. Im Juni lag sie bei 1,7 Prozent und vor einem Jahr bei 2,0 Prozent. Aktuell sind 1358 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 116 mehr als im Vormonat und 173 weniger als vor einem Jahr.

„Der Anstieg an Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat ist zum Teil auf Zuwächse bei der Arbeitslosigkeit ukrainischer Staatsangehöriger zurückzuführen. Seit dem 1. Juni können geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) erhalten. Auswirkungen auf die Kennzahlen sind, wie schon im Juni, auch in diesem Monat am Arbeitsmarkt zu beobachten“, berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, zur aktuellen Entwicklung.

Von den 1358 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 785 (plus 18 im Vergleich zum Vormonat) bei der Arbeitsagentur und 573 (plus 98 im Vergleich zum Vormonat) im Jobcenter Günzburg gemeldet. „Zudem verzeichnen wir den saisonüblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den jungen Menschen bis unter 25 Jahren. Wie in jedem Jahr beenden viele junge Menschen in den Sommermonaten ihre schulische oder berufliche Ausbildung. Nicht immer haben sie einen nahtlosen Anschluss in ein Beschäftigungsverhältnis und müssen sich vorübergehend arbeitslos melden. Aktuell sind 137 Personen bis zum Alter von 25 Jahren arbeitslos gemeldet, 24 oder 21,2 Prozent mehr als im Juni“, so der Agenturleiter weiter.

567 Personen haben sich im Kreis Günzburg arbeitslos gemeldet

Im Juli haben sich 567 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 222 aus einer Beschäftigung und 114 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Im Gegenzug konnten 449 die Arbeitslosigkeit beenden, 138 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf und 99 begannen eine Aus- oder Weiterbildung. Unternehmen nutzen auch weiterhin das Kurzarbeitergeld um ihre Beschäftigten zu halten. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiterhin hoch. Im Juli wurden 355 neue Arbeitsstellen gemeldet, 78 mehr als im Juni und 111 weniger als vor einem Jahr. 1714 freie Arbeitsstellen (56 mehr als vor einem Monat und 231 mehr als im Vorjahr) waren im Juli im Landkreis Günzburg unbesetzt. Bei rund 75 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen sind nur gut 50 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten.

132 Personen suchen im Landkreis Günzburg einen Ausbildungsplatz

Für 1274 Stellen werden Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen in Vollzeit und für 123 in Teilzeit gesucht. Bei 317 Stellen ist eine Beschäftigung in Vollzeit oder Teilzeit möglich. Von den Personaldienstleistern sind knapp 33 Prozent der offenen Stellen gemeldet. Gesucht wird hauptsächlich in den Bereichen Lager, Post- und Zustellerdienste, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Metallbau, Bediener Hebeeinrichtungen, Maschinenbau, Büro- und Sekretariat, Holz-, Möbel- und Innenausbau und Kunststoffherstellung.

Von Oktober 2021 bis Juli 2022 wurden insgesamt 809 offene Berufsausbildungsstellen von den Betrieben abgemeldet, 6,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber lag hingegen bei 529. Das entspricht einem Rückgang von 16,2 Prozent. Bisher sind noch 408 Ausbildungsstellen unbesetzt. Gleichzeitig sind 132 junge Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder einer anderen Alternative. Das Bewerber-Stellen-Verhältnis ist daher aus Sicht der Ausbildungssuchenden sehr positiv: Auf einen aktuell noch unversorgten Ausbildungssuchenden kommen 3,1 unbesetzte Berufsausbildungsstellen. (AZ)