Günzburg

vor 17 Min.

Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Günzburg kein Thema

Plus Der Wirtschafts- und Strukturbeirat freut sich über die drittniedrigste Arbeitslosenquote in Bayern. Die Wohnungsmarktsituation im Kreis Günzburg aber bleibt angespannt.

Von Jörg Sigmund Artikel anhören Shape

Von Krise keine Spur. Der Arbeitsmarkt im Landkreis Günzburg ist weiterhin stabil. Norbert Gehring, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Donauwörth, stellte die neuesten Zahlen bei der Sitzung des Wirtschafts- und Strukturbeirates vor. Mit 2,1 Prozent hatte der Landkreis im März bayernweit die drittniedrigste Arbeitslosenquote. Zum Vergleich: In Bayern beträgt sie 3,4 Prozent, im Bund 5,7 Prozent. Gehring wörtlich: "Am Günzburger Himmel des Arbeitsmarktes lacht die Sonne." Erfreulich sei, dass es seit Beginn der Ukrainekrise im Februar des vergangenen Jahres kaum Veränderungen gegeben habe. Landrat Hans Reichhart ( CSU) begründete dies auch damit, dass der Kreis enorme Anstrengungen unternommen habe und in vielen Bereichen unterwegs sei. "Dafür spricht die hohe Quote von Menschen aus der Ukraine, die einen Arbeitsplatz gefunden haben", sagte Reichhart.

Gleichwohl stelle gerade die Ukrainekrise die Ämter vor große Herausforderung, betonte Wolfgang Welt, Leiter des Jobcenters Günzburg. Ukrainerinnen und Ukrainer würden inzwischen den größten Anteil der Geflüchteten ausmachen. Unter ihnen seien 75 Prozent Frauen, das Durchschnittsalter liege bei 37 Jahren. Die Bleibeperspektive, so Welt, sei völlig unterschiedlich. "Es gibt viele junge Menschen, die hierbleiben, aber auch viele Frauen, die nach dem Krieg wieder in ihre Heimat zurückkehren wollen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen