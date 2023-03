Günzburg

06:30 Uhr

ARD-Finanzexpertin: Ohne Aktien kann der Anleger nicht gewinnen

Plus Was ARD-Finanzexpertin Anja Kohl beim Wertpapierforum der Sparkasse Günzburg-Krumbach empfiehlt.

Von Jan Kubica

Digitalisierung und Klimawandel sind Megatrends, die unser aller Zukunft und natürlich auch die künftige Entwicklung der Börsen entscheidend beeinflussen werden. An dieser Leitthese orientierte sich der Vortrag, den ARD-Finanzexpertin Anja Kohl nun beim Wertpapierforum der Sparkasse Günzburg-Krumbach hielt. Faktenreich bis ins Detail präsentierte sie dabei die besonderen Herausforderungen des Hier und Heute. Dank ihres Fachwissens und ihrer Eloquenz vermochte Kohl gut 350 Gäste im Forum am Hofgarten in Günzburg zu unterhalten. Am Ende ihrer 50 Minuten dauernden Ausführungen stand eine klare und angesichts der vielen Unwägbarkeiten erstaunlich einfache Botschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

