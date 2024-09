Armenstiftung unterstützt Hochwasseropfer in Günzburg

Die Spendenbereitschaft war groß in Günzburg nach dem Juni-Hochwasser. Und längst sind nicht alle Schäden behoben, die das Wasser angerichtet hat. Was offenbar wenige wissen: Betroffene können über die Armenstiftung Hilfen erhalten - auch dann, wenn sie nicht unter die sonst geltenden Regeln für diesen Hilfsfonds der Stadt fallen. „Wir können auch Menschen helfen, die ein geregeltes Einkommen haben, aber durch das Hochwasser in Schulden geraten sind“, erinnerte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig an das Projekt.

Nach dem Hochwasser hatte die Stadt die Spenden, die über verschiedene Aktionen und von Einzelpersonen kamen, aufgeteilt: Über die Armenstiftung werden Menschen unterstützt, die vom Hochwasser betroffen waren. Die Stiftung Ein Herz für Günzburg sammelt und verteilt Spenden für Projekte wie den Wiederaufbau von Kindergärten, Schulen und Pflegeheim. Bisher seien aber bei der Armenstiftung tatsächlich nur relativ wenige Anträge von Bürgern eingegangen, die Hilfen nach dem Hochwasser brauchen, sagte Ordnungsamtsleiter Georg Weishaupt in der Sitzung des Stadtrats. „Wir prüfen gerne die entsprechenden Anträge.“ Ein Antragsformular kann auf der Internetseite der Stadt im Bereich „Informationen zum Hochwasser“ heruntergeladen werden. Koordiniert wird die Hilfe auch über den Familienstützpunkt in Günzburg. (rjk)